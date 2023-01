AncheCinema presenta lo spettacolo teatrale ‘Il Fu Mattia Pascal’ dal romanzo di Luigi Pirandell con Giorgio Marchesi, musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, regia Giorgio Marchesi e Simonetta Solder e contributo video Simone Salvatore.

Lo spettacolo si terrà il 29 gennaio alle ore 17 e alle 19.30. “Mi trasformerò con paziente studio sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due volte, ma di essere stato due uomini diversi”. Pascal sembra chiedere non solo un’altra possibilità, come spesso sogniamo tutti, di ricominciare da capo o di correggere gli errori del passato. Ma vuole anche “abitare” un’altra persona, nuova, diversa, sconosciuta.

Da questa frase, spiega AncheCinema, “è nata l’idea di proporre al pubblico la storia di Mattia Pascal e Adriano Meis concedendoci la libertà di giocare con questi due personaggi e sottolineando l’umorismo presente nel testo, pur lasciando intatto lo stile e il linguaggio originali. Perché un testo, anche se un classico, rimane un pre-testo per comunicare col pubblico. E visto il momento storico, meglio farlo con leggerezza”.