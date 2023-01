Il 19 febbraio torna a Bari la Running Heart, la corsa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache organizzata da Anmco Puglia e Ama cuore Bari. Ad annunciarlo sui social è stato l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli che con un post ha voluto esortare i cittadini a iscriversi a quella che è e sarà anche quest’anno, “la corsa del cuore”.

“Siete pronti per tornare a correre? – scrive l’assessore – anche quest’anno si potranno correre 10 o 5 km o fare una passeggiata di 3,5 km. Non importa. Ciò che conta è esserci e partecipare ad una manifestazione che unisce sport e promozione di corretti e sani stili di vita. Manca meno di un mese. Vi siete iscritti alla corsa del cuore? Dobbiamo essere numerosissimi la prima delle tante corse della nostra città. Aiutatemi a farlo sapere a tutti” – ha concluso.

Per l’occasione, il 19 febbraio, in piazza Ferrarese sarà allestito un Villaggio del cuore in cui si potranno eseguire screening della glicemia ed elettrocardiogrammi gratuiti. Per informazioni e iscrizioni sarà necessario collegarsi sul sito www.runningheartbari.it.

Foto Facebook Pietro Petruzzelli

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.