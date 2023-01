Proseguono i lavori di manutenzione delle strade in città. In particolare gli operai sono al lavoro anche di notte, così come annunciato in un post pubblicato sui social dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, con l’obiettivo di asfaltare diverse vie. È quanto previsto dagli interventi finanziati con i 5 milioni di euro del progetto regionale “Strade per strade”.

Nella notte tra lunedì e martedì, nello specifico, gli operai hanno lavorato per asfaltare viale Orazio Flacco, mentre ieri notte, dalle 22 in poi, oltre a terminare la carreggiata, gli operai sono passati su via Devito Francesco dove, dopo la fresatura, hanno posato il nuovo asfalto. Inoltre, i lavori hanno riguardato anche corso Alcide De Gasperi.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno diverse vie. Nello specifico, per quanto riguarda il Municipio 1: viale Japigia, via Pitagora, via Guglielmo Oberdan, via Giuseppe Capruzzi, via Francesco Crispi (tratto finale), via Giovanni Gentile e via Dogali,

Nel Municipio 2 invece, le vie interessate saranno: via Giuseppe Fanelli, via Giuseppe Capruzzi, via Michele Cifarelli, via De Vito Francesco, via Nicola De Gemmis, via Camilla Rosalba, raccordo via Tatarella, raccordo strada San Giorgio Martire, via Unità d’Italia e via Della Repubblica. Il Municipio 3 invece vedrà gli interventi in particolare in via Bruno Buozzi e strada San Giorgio Martire. Nel municipio 4 corso Alcide de Gasperi e alcune vie di Loseto.

L’ultima tranche dei lavori riguarderà il Municipio 5, le vie interessate saranno: via Gabriele D’Annunzio, via Adolfo La Volpe, via Capitaneo, via Dei Narcisi, via Carnia, via Dandolo, via Giorgio Almirante, via Barletta, via Principe Umberto, via Principe Umberto – vico III, via Principe Umberto – vico IV, vico I Caputo, via Nazionale (da via Capitaneo a vico III Lepore), parcheggio Via Iqbal Masih, via Iqbal Masih e via della Tolleranza.

Foto Facebook Decaro

