Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani ed in altri Comuni della Puglia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla Sezione G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indagate di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal “metodo mafioso”. Notizia in aggiornamenro.

