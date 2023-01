Su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta ha approvato oggi la delibera che dispone la collocazione temporanea degli alunni della scuola dell’infanzia comunale “Regina Margherita” in un aula del plesso Balilla in largo Carabellese, a Madonnella.

Come noto, infatti, a partire dal prossimo 1 luglio la scuola dell’infanzia in piazza Balenzano sarà interessata, grazie a un finanziamento riveniente da fondi PNRR, da lavori di ristrutturazione necessari, proprio al fine di consentire ai piccoli, al corpo docente e a tutti i dipendenti dell’istituto di frequentare quegli spazi in assoluta sicurezza. Pertanto, con l’approvazione di questa delibera, gli alunni potranno iscriversi nuovamente all’istituto per il prossimo anno scolastico, a garanzia della continuità didattica dei minori.

“La scuola Regina Margherita sarà interessata a breve da importanti lavori riqualificazione – commenta Paola Romano -. Si tratta di interventi che si concluderanno in tempi brevissimi e che consentiranno di ristrutturare l’edificio trasformandolo in un vero e proprio polo dell’infanzia. Al secondo piano, infatti, sarà trasferita la scuola dell’infanzia, mentre al primo potremo creare un nuovo asilo nido, che sarà anche il primo nel quartiere. Anche se i tempi del cantiere saranno serrati, con buona probabilità sarà necessario liberare completamente l’immobile. Quindi, per non separare gli alunni e a seguito di un confronto proficuo con maestre e genitori legittimamente preoccupati per la sorte dei piccoli, a settembre le attività didattiche potranno proseguire con i medesimi insegnanti e il gruppo classe potrà restare unito nella vicina scuola Balilla fino al termine degli interventi”.

