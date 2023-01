Martedì prossimo 31 gennaio è prevista l’apertura del negozio di abbigliamento Primark, la catena irlandese di moda a prezzo conveniente. L’apertura del punto vendita in provincia di Bari è attesa da migliaia di persone. Quello di Casamassima sarà il 14esimo negozio in Italia e si estenderà su 4450 metri quadrati. Il negozio ospiterà anche le linee d’abbigliamento in licenza, come la collezione ‘Disney Originals’.

Sono oltre 150 i lavoratori assunti. “Possiamo trovare tanti difetti e tante critiche alla prossima apertura prevista per il 31 gennaio – si legge sui social di “Clienti dei centri commerciali”, una community che unisce gli appassionati dei grandi magazzini e del fast fashion. Ma oltre a tutto questo a noi basta guardare questa foto per pensare alla cosa più bella e più importante ovvero le 150 persone che da qualche giorno hanno un posto di lavoro vicino la propria abitazione e non sono stati costretti ad espatriare al nord o all’estero”.

Hanno trovato quindi occupazione tante persone anche se – continua la community- “può non piacere il brand Primark possiamo essere contrari all’idea del fast-fashion che obiettivamente contribuisce all’inquinamento del nostro pianeta, possiamo essere contrari ai centri commerciali che impoveriscono i piccoli borghi, possiamo essere contrari alle grandi catene e alle multinazionali alle quali i piccoli commercianti non riescono e non possono stare al passo rischiando la chiusura”.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.