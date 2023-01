Prende il via oggi, martedì 31 gennaio, il primo ciclo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento-PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) in materia ambientale, specifica per la tematica delle aree protette che nasce dalla collaborazione fra il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari e il Parco di Lama Balice.

Le attività si svolgeranno fino al 7 febbraio nella sede del Parco con lezioni divulgative e attività conoscitive all’aperto. Sono 130 i ragazzi coinvolti frequentanti le classi quarte.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione fra Istituzione scolastica e la struttura di gestione del Parco d’intesa con i ricercatori dell’Università degli Studi di Bari e delle associazioni di volontariato ambientaliste del territorio.

Il ciclo di attività è stato fortemente voluto dall’Ente Parco e dal Liceo Scientifico Fermi nella consapevolezza che la diffusione della cultura e della formazione ambientale possa contribuire alla crescita delle future generazioni con l’obiettivo formativo di offrire una possibilità di scelta consapevole sul percorso professionale e lavorativo futuro.

Le lezioni teoriche e pratiche saranno dedicate ai diversi settori dell’ecologia (habitat, specie vegetali e specie animali), della geologia, dell’archeologia, del paesaggio, della sostenibilità ambientale e degli stress ambientali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.