C’è una speranza per il parco divertimenti Miragica, nella zona industriale di Molfetta. Alla quinta asta il parco è stato aggiudicato per un milione e 774mila euro. Due sono stati i partecipanti, entrambi hanno concorso con il prezzo minimo e successivamente sono partiti i rialzi per chiudere a un milione e 774mila euro. Il parco, chiuso dal 2018, l’anno scorso fu in parte distrutto anche da un incendio.

