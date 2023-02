“Il Consiglio dell’Ordine, pur nella convinzione che le indagini porteranno all’individuazione dell’aggressore in tempi brevi – si legge in una nota – evidenzia preoccupazione per i sempre più frequenti episodi di violenza che si verificano ai danni delle avvocate e degli avvocati. Il Consiglio, dunque, si impegnerà da subito ad affiancare e tutelare il collega Cristiano Marinó nelle sedi opportune”.