A partire dalla mezzanotte di domenica 5 febbraio, saranno effettuati restringimenti di carreggiata lungo la strada statale 16 “Adriatica” tra i territori comunali di Bari e Mola di Bar. Lo rende noto l’Anas Puglia, obiettivo: consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione dello spartitraffico centrale.

I lavori, in particolare, rientrano nella manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida per gli elevati flussi di traffico giornalieri, nonché nei periodi di esodo turistico. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza per le maestranze e l’utenza, si rendono necessari restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso tra il km 815,300 il e il km 819,600.

Il transito veicolare sarà garantito lungo le corsie di marcia e, in caso di code, lungo le complanari adiacenti, con un limite della velocità di 50 km/h. Il termine attualmente previsto per questa fase dei lavori è venerdì 31marzo 2023.

