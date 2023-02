“Serve un decreto legge urgente che permetta come Regione di chiedere la cassa integrazione quando l’azienda non lo vuole fare, come nel caso Baritech”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, pronunciate nel corso del programma l’Aria che Tira, in merito alla vertenza Baritech, azienda presente nella zona industriale di Bari che nella giornata di ieri ha formalmente licenziato 113 lavoratori rifiutando inoltre di chiedere la proroga della cassa integrazione, nonostante fosse possibile farne richiesta per ulteriori 90 giorni.

“C’è un difetto normativo – ha proseguito Emiliano – noi che pure abbiamo accantonato i soldi per la Cig non possiamo chiederla al governo. Noi abbiamo chiesto a Baritech un altro mese di Cig, ci siamo offerti come Regione di condividere i costi con l’azienda. Li ho pregati in ginocchio di fare questa richiesta di Cig ma non c’è stato nulla da fare, la risposta è stata cinicamente negativa” – ha aggiunto sottolineando che nel corso di queste giornate sono diverse le offerte relative all’acquisto dell’immobile industriale pervenute. Lo stesso vale per i dipendenti, ma l’azienda – ha concluso Emiliano “non ha più chiesto la Cassa perché immagina di poter vendere l’immobile e ricavare un utile più rilevante”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.