Il Comune di Bari, come annunciato già, ha cominciato la rimozione delle luminarie di Natale. “Ci hanno fatto compagnia in queste mesi – ha detto il sindaco Antonio Decaro – Sono state un perfetto sfondo per le foto da mandare ai parenti lontani e una via luminosa per chi la sera tornava a casa. Hanno acceso il nostro Natale e accompagnato tante attività commerciali nel periodo più frenetico dell’anno. Le luci delle feste hanno reso la nostra città speciale e regalato a tanti una passeggiata di bellezza. Ora però, come in molte case dei baresi, nel giorno della Candelora (ieri 2 febbraio) arriva il momento di rimetterle in soffitta per prepararci alla nuova stagione che arriva e alle tante novità a cui stiamo lavorando”.