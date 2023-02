Continua l’allerta gialla per forte vento in tutta la Puglia anche nella giornata di domani. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino per avvertire appunto delle pessime condizioni meteorologiche previste dalle 8 di domani 6 febbraio e per le successive 12 ore. La polizia locale invita alla cautela anche nella giornata di domani. Oggi il forte vento ha provocato non pochi danni in città e sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

