Catania sarebbe la terza città più pericolosa di tutta Europa. Bari è 31esima. Lo rivela la classifica stilata da Numbeo, il più importante database a livello mondiale di dati forniti da utenti su città e paesi in tutta Europa, ivi compresi quelli sulla criminalità.

In classifica generale, quattro città francesi e tre inglesi sono state classificate nelle 10 città più pericolose d’Europa. Secondo il parametro del “crime index”, la città più pericolosa è Bradford in Inghilterra, accompagnata in top 10 da Coventry e Birmingham. Per quanto concerne le altre italiane, Napoli si posiziona al 7° posto, Roma al 24°, Torino al 28°, Bari al 31° e Milano al 36° su 152.

