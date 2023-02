Aggiornamento ore 7.35: “Non si attendono ulteriori onde di maremoto. Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare”. L’allerta rossa è rientrata.

Ore 4.40 Livello di allerta rossa in Puglia per rischio tsunami sulla costa a seguito di terremoto di magnitudo 7.9 in Turchia. La Protezione civile invita ad evitare di percorrere a piedi o in auto la costa fino all’emissione di cessato allarme. Si segnala che un maremoto è costituito da una serie di onde, la più alta è la prima. L’intervallo di tempo tra le onde può variare da pochi minuti a un’ora e la possibilità che si abbiano nuove onde distruttive permane per ore. L’altezza delle onde potrebbe essere superiore a 0.5metri in mare aperto e un metro sul livello del mare. Le forze dell’ordine stanno presidiando da ore la costa per evitare che ci siano persone vicino al mare.

