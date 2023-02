Traguardo importane per il professor Francesco Giorgino, ordinario di Endocrinologia dell’Università di Bari Aldo Moro, che negli scorsi giorni è stato nominato Senior Vice President della European Association for the Study of Diabetes (EASD), la più importante società scientifica di diabetologia al mondo.

In particolare, l’EASD, fondata nel 1965 con sede a Düsseldorf, rappresenta la più grande rete di diabetologi con membri attivi provenienti da paesi di tutto il mondo: scienziati, medici, dottori di ricerca, borsisti, professionisti sanitari e infermieri, che condividono l’interesse per il diabete e le malattie ad esso correlate. Il meeting annuale dell’EASD vede la partecipazione di oltre 15.000 professionisti da tutto il mondo con più di 1.200 letture e presentazioni sugli ultimi risultati della ricerca sul diabete discussi dai maggiori esperti del settore. Le linee guida EASD hanno delineato le procedure per la diagnosi e la terapia del diabete, con un impatto sostanziale sulla politica sanitaria a livello globale. L’EASD è attiva nella formazione post-laurea: ha formato oltre 40.000 operatori sanitari attraverso corsi e attività online. Attraverso la sua Fondazione, l’EASD stimola e sostiene la ricerca sul diabete in Europa attraverso un’ampia gamma di iniziative, tra cui il conferimento di premi assegnati ogni anno per onorare il lavoro scientifico e le scoperte dei più illustri ricercatori: le risorse utilizzate finora ammontano a oltre 120 milioni di euro.

L’EASD è l’editore di Diabetologia, la più importante rivista scientifica internazionale sul diabete con un impact factor di 10,5.

