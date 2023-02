«Libertà di movimento e libertà di impresa sono diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. Ma, a quanto pare, ad alcuni sono diritti in questo momento negati». Lo afferma con decisione il Presidente Vicario della Fiavet Confcommercio Puglia, Piero Innocenti, rimarcando come «la difficoltà dei cittadini di accedere al rilascio del passaporto o delle carte di identità valide per l’espatrio, stanno creando enormi difficoltà sia ai viaggiatori, sia agli Agenti di viaggi.»

Il perché è presto detto. «Se un cittadino ha un appuntamento per rinnovare un passaporto a giugno – afferma Innocenti – non può programmare le proprie vacanze, non può decidere liberamente la destinazione, è quindi costretto a rimandare. Gli Agenti di viaggi sono nella difficoltà di non poter vendere pacchetti turistici, poiché regna l’incertezza. E’ quanto i nostri associati ci riferiscono da tutte le Province pugliesi e noi siamo un indicatore molto attendibile. Auspico un intervento deciso e risolutivo, prima che la situazione, con l’approssimarsi dell’estate, peggiori piuttosto che normalizzarsi».

Per l’incoming le cose vanno decisamente meglio. Innocenti plaude a Puglia Promozione che – dice – sta “facendo un ottimo lavoro nel consolidare un brand affermato come la Puglia.» E questo anche grazie alla spinta propulsiva di Apulia Film Commision. «Se la città di Bari finisce a Sanremo con l’attrice che impersona Lolita Lobosco, Luisa Ranieri – conclude il Presidente – vuol dire che l’obiettivo è stato centrato. La Puglia, tra l’altro, secondo dati di qualche giorno fa è tra le prime location scelte da coppie italiane e straniere per sposarsi; questo movimento turistico generato dagli sposi all’interno dei nostri confini crea reddito, occupazione e fa crescere il settore turistico e il suo indotto».

