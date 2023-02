Un divano e pezzi di un mobile lasciati per strada. Ingombranti abusivi quindi, per i quali non è stata effettuata la prenotazione all’Amiu per il ritiro. Siamo nel pieno del centro murattiano, in via principe Amedeo angolo via Ettore Fieramosca e questa mattina i cittadini hanno avuto anche difficoltà nel circolare sul marciapiede. A denunciare quella che lui stesso definisce una “situazione imbarazzante” il presidente dell’Amiu Palo Pate.

“Questi ingombranti – spiega Pate in un video – non sono stati prenotati, ma gettati qui per strada. E’ una indecenza. Tutto questo non è tollerabile. Siamo alla follia e noi siamo costretti a fare un super lavoro. E’ un fenomeno che va combattuto e non può essere tollerato in alcun modo”.

Pate ricorda che “gli ingombranti possono essere conferenti attraverso la prenotazione con il numero verde. Tra l’altro – precisa- abbiamo potenziato il nostro call center e siamo pronti a dare un servizio preciso e puntuale. E’ una situazione imbarazzante per una città come Bari. Noi facciamo di tutto per tenerla pulita, ma ci dovrebbero pensare anche i cittadini”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.