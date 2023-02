In città arrivano nuovi bagni pubblici. L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli rende infatti noto che è stato aggiudicato in favore della Sebach Spa l’accordo quadro di durata triennale relativo al noleggio, posa in opera, manutenzione e gestione di manufatti igienici sul territorio comunale, dell’importo complessivo di 374.978,55 euro (oltre IVA 22%).

L’accordo quadro, che stabilisce i prezzi unitari da applicarsi, definisce il contenuto esecutivo dei servizi ma non il numero, la misura e la localizzazione, che vengono invece stabiliti, nel corso della durata dell’appalto, al momento dell’affidamento dei singoli contratti attuativi in base alle esigenze rilevate. Tra i luoghi individuati per il servizio figurano comunque il mercato settimanale in viale Madre Teresa di Calcutta, le aree interessate dai festeggiamenti in onore di San Nicola, le spiagge libere sul litorale cittadino e le aree del territorio comunale interessate dall’organizzazione di eventi ma sprovviste di servizi igienici.

In base al capitolato d’appalto, l’affidatario ha l’obbligo di provvedere alla fornitura e posa in opera dei manufatti igienici, nonché di garantire i relativi servizi di pulizia, nei luoghi e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione in base ai singoli contratti attuativi. Per la prima volta, inoltre, è tenuto a mettere a disposizione del Comune una piattaforma online che consenta di monitorare, in tempo reale, l’effettivo svolgimento dei servizi affidati, con particolare riferimento all’installazione dei manufatti igienici e, soprattutto, agli interventi di pulizia degli stessi.

“Con l’aggiudicazione della gara contiamo di offrire un servizio adeguato alle legittime esigenze dei cittadini, soprattutto con riferimento alla prossima stagione estiva e ai grandi eventi in programma in città – commenta Pietro Petruzzelli -. La novità di questo appalto risiede nella possibilità, per l’amministrazione, di conoscere in ogni momento non solo l’esatta collocazione di ogni modulo installato ma anche se siano stati svolti correttamente i servizi di pulizia previsti, con la visualizzazione delle immagini caricate sull’app dagli operatori addetti e un breve report sullo svolgimento delle prestazioni effettuate. Un modo per garantire un servizio più efficace a cittadini e turisti e assicurare la dovuta trasparenza in merito ai servizi previsti dal contratto” – conclude.

Foto repertorio

