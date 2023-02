Giovedì 9 febbraio al teatro Bravò di Bari sarà proposto lo spettacolo di magia e illusionismo di Mr Jack per il cartellone di spettacoli della “Rassegna di Teatro e Musica”, promossa da Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events. La performance vedrà alternarsi numeri di visual art, tra i quali il numero con la sfera che l’artista ha proposto durante la sua partecipazione al programma televisivo “Tu si que vales” in onda sulle reti Mediaset, con una singolare interazione con il pubblico e anche musica cantata dal vivo.

“Oltre alla magia e all’illusionismo – spiega Jack – il mio spettacolo sarà caratterizzato da un costante scambio con i presenti, dinamico e divertente. Inoltre nell’allestimento abbiamo scelto di fondere magia e musica con un’alternanza sul palco, creando il giusto connubio tra le differenti esibizioni”. Mr Jack, all’anagrafe Giuseppe Piccininno originario di Gravina in Puglia, è vicepresidente della scuola di magia Arte magica pugliese ed è impegnato in questo settore da oltre vent’anni. Dagl’inizi, con spettacolini adolescenziali proposti alle “cavie familiari”, a oggi dove partecipa con successo a format televisivi, passando per la residenza all’Ueffilo di Gioia del Colle con la direzione artistica di Angelo Calculli, attuale manager del cantante Achille Lauro, il percorso artistico di Piccininno è stato variegato e ricco di soddisfazioni. In questo cammino la svolta è arrivata al passaggio da mago classico a mago giocoliere, con proposte moderne e la presenza della sfera.

“La magia ha sempre fatto parte della mia vita in quanto credo che gli illusionisti abbiano una vocazione, perché non può passare giorno senza che non si siano fatti una decina di giochi di prestigio. Ma la sfera mi ha conquistato, credo che non ci sia nulla di più affascinante e perfetto, sebbene enigmatica”. Durante lo spettacolo Jack con la sua magica palla di vetro incanterà il pubblico come ha fatto con Maria De Filippis, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, a ritmo del brano “Roxanne”; nella versione tratta dalla colonna sonora del film “Mulin Rouge”.

