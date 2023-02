Proseguono i concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Beethoven. Domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 20.00, nell’Auditorium Nino Rota a Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo “Da Bari all’Europa. Il Sinfonismo Beethovenian” dedicato, questa volta, alla Seconda Sinfonia del grande musicista e compositore tedesco (Biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado).

Il concerto, diretto dal maestro svizzero Claude Villaret, vedrà la partecipazione del soprano Martina Tragni, una delle giovani eccellenze artistiche che si alterneranno sul palco nel corso della stagione 2023 dell’ICO. Il programma musicale prevede l’“incontro” di due artisti pugliesi, Niccolò Piccinni e Gaetano Latilla, con uno dei pilastri del classicismo universale quale appunto Ludwig van Beethoven. Di Niccolò Piccinni saranno eseguiti i seguenti brani: Sinfonia, Aria di Lisetta, Non importa se il suo sposo e Non voglio sospiri da Il Finto Astrologo ossia Il mondo della Luna (inedito con revisione dell’ICO Bari a cura di Paolo Messa). Sarà, poi, la volta della Sinfonia in Fa di Gaetano Latilla con revisione a cura di Adriano Cirillo.

La seconda parte del concerto è dedicata all’esecuzione della Seconda Sinfonia, un’opera pervasa di allegria e tristezza, velocità e lentezza, inquietudine e tranquillità. Composta tra il 1800 e il 1802 per poi essere eseguita il 5 aprile 1803 nel Theater an der Wien di Vienna, la Seconda Sinfonia coincide con il momento più doloroso e scoraggiante della vita dell’autore di fronte al manifestarsi della sua sordità in forma acuta. A partire da questo concerto i programmi di sala di guida all’ascolto sono scritti dagli studenti del corso di laurea DAMS dell’Università degli Studi Bari, coordinati dal docente Lorenzo Mattei. Il concerto sarà replicato, sabato 11 febbraio, alle ore 20.00, nel Teatro Comunale di Corato, nell’ambito della stagione concertistica. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti consentiti.

