La ripresa del turismo dopo la pandemia spinge il cibo Made in Italy che diventa la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 580 miliardi di euro nell’ultimo anno nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina.

Emerge dal report Coldiretti “Cibo e turismo, l’Italia che vince” che sarà presentato in un incontro al Manzoni di Milano con la ministra Daniela Santanchè e il ministro Francesco Lollobrigida.

Il ritorno a pieno ritmo delle attività di ristorazione e accoglienza, dai ristoranti agli agriturismi, ha avuto un impatto importante sul Made in Italy a tavola che vale oggi quasi un quarto del Pil nazionale.

