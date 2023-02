Bisognerà attendere ancora qualche giorno e poi sarà attiva la piattaforma del ministero della Salute attraverso la quale sarà possibile inoltrare la richiesta per ottenere il bonus occhiali.

A CHI SPETTA: Il bonus vista è riservato all’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, da parte di membri di nuclei familiari che possiedono un Isee inferiore a 10.000 euro. Viene garantito a ognuno dei componenti del nucleo familiare indicato nell’Isee, anche se nel periodo di valenza, cioè dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 può esser richiesto una sola volta ciascuno. Si tratta di un contributo di 50 euro che sarà assegnato rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. Il bonus sarà cumulabile per lo stesso acquisto con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi. Sono esclusi dallo sconto l’acquisto degli occhiali da sole.

COME RICHIEDERE IL BONUS: Dovrà essere richiesto tramite via telematica. In particolare il richiedente del bonus dovrà registrarsi sul sito del Ministero della Salute, tramite Spid, Cie, Cns o potrà recarsi ad un Caf. Tuttavia la piattaforma non è ancora operativa, ma verrà resa attiva a breve. Per coloro che hanno già effettuato l’acquisto compreso tra il 1 gennaio ed il 14 febbraio 2023 c’è la possibilità di richiedere il rimborso. In questo caso, i cittadini potranno richiedere il rimborso entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma del Ministero.

QUANTO DURA: l bonus occhiali da vista e lenti a contatto ha una durata triennale, ovvero è valido per gli acquisti effettuati dal 2021 al 2023, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, cioè 15 milioni di euro per il triennio.

I RIVENDITORI: Il bonus occhiali da vista non potrà essere speso presso tutti i rivenditori ma solo presso quelli che si saranno accreditati sulla piattaforma. All’interno della piattaforma, infatti, sarà presente un elenco dei rivenditori accreditati.

