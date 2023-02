Questa volta si chiama “cicatrice francese” ed è l’ennesimo trend pericoloso diventato virale su TikTok, e coinvolge ragazzi e ragazze soprattutto delle scuole medie e superiori. Sulla piattaforma i video sono molti, tra chi mostra il livido che si è provocato e chi fa tutorial su come eseguirlo. Basta stringere a forbice tra le dita della pelle delle guance, all’altezza dello zigomo, finché non si crea un livido rosso che poi tende al blu. Il segno di cui parecchi ragazzi sarebbero orgogliosi dura per giorni, anche settimane. La challenge si sarebbe diffusa a partire dalla Francia. Una gioco pericoloso che ha messo in allerta alcune scuole.

Questa sfida assurda sta diventando una moda per dimostrare la propria durezza, ma è solo un modo di farsi del male. La sfida è nata su un social network cinese e si è diffusa anche nelle scuole di Bologna, dove alcuni insegnanti hanno notato alcuni studenti con lividi sul viso.

Nonostante non sia un fenomeno diffuso, alcuni casi hanno destato l’allarme tra i presidi bolognesi, che hanno inviato circolari alle famiglie invitandole a vigilare l’attività social dei propri figli.

