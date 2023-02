Sono 41mila i morti accertati dopo il forte terremoto che ha colpito Turchia e Siria. La macchina umanitaria per aiutare i popoli devastati dalla tragedia è partita subito. Anche la Puglia è scesa in campo. E’ arrivato infatti ieri, in Turchia, il primo contingente di aiuti fornito dalla Colonna Mobile della Protezione Civile Puglia alle popolazioni terremotate, partito giovedì scorso dal porto di Brindisi con la nave San Marco della Marina Militare.

Si tratta di un mezzo, prime attrezzature di soccorso e due volontari che resteranno almeno una ventina di giorni come supporto logistico di un ospedale da campo installato dalla Protezione Civile della Regione Piemonte. Questa prima partenza ha risposto alla richiesta di attrezzature arrivata dal console turco in Italia. Ieri sera poi c’è stata una seconda partenza di un autotreno della Colonna Mobile pugliese con due container contenenti effetti letterecci (materassi, brandine, coperte e cuscini), tende per famiglie, dispositivi medici e DPI Covid, che arriverà al porto di Trieste domani mattina e poi da qui i container verranno caricati insieme a quelli di altre regioni su una nave diretta in Turchia. Questa seconda partenza risponde all’attivazione della Colonna Mobile Regionale Puglia su richiesta del meccanismo unionale di Protezione Civile di Bruxelles, che ha approvato l’elenco definitivo di attrezzature e dispositivi medici forniti dalla Protezione Civile Puglia.

“La Protezione Civile pugliese ancora una volta non fa mancare il suo supporto materiale a chi si è trovato coinvolto in una tragedia come quella di un terremoto devastante – ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano -. All’interno del più ampio sistema della Protezione Civile Nazionale e di quello Unionale europeo, la Protezione Civile Puglia mette a disposizione le sue competenze e la sua Colonna Mobile per soccorrere gli sfollati e portare loro conforto.” Alle sue parole fanno eco quelle di Maurizio Bruino, presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile.

“Non esistono confini, nazioni, bandiere: davanti alla sofferenza e al dolore siamo tutti fratelli – ha detto – la Colonna Mobile regionale si è attivata in soccorso delle popolazioni turche e siriane, e i nostri volontari sono partiti alla volta delle zone terremotate, perché noi siamo e saremo sempre in prima linea per essere al loro fianco e sostenerli al massimo delle forze” – ha concluso. “La Protezione Civile Puglia è parte integrante di un sistema nazionale ed europeo – ha detto infine il capo Dipartimento della Protezione Civile Puglia, Nicola Lopane – al servizio del quale abbiamo messo le nostre competenze e i nostri mezzi. Ringrazio in particolare i volontari Salvatore Bisanti e Francesco Nicolì che resteranno in Turchia per le attività dell’ospedale da campo e che al loro arrivo sono stati salutati dal Direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ing. Curcio. Il loro ruolo è frutto di tanto impegno e tanta formazione su cui la Regione Puglia ha investito in questi anni.”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.