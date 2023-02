Lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Sono le accuse di reato (che dovranno essere confermate) nei confronti di un giovane, arrestato nella serata di ieri dalla Polizia Locale all’interno del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari

In particolare, allarmato dalle urla provenienti dal pronto soccorso, il poliziotto in servizio presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza del Policlinico di Bari, è intervenuto presso l’ingresso dell’ambulatorio del Nucleo Assistenza Avanzato intorno alle 20:20 di ieri, dove un giovane estremamente esagitato minacciava e aggrediva con pugni e spintoni la guardia giurata che si era interposta fra la porta d’ingresso e il 24enne, in quanto quest’ultimo voleva entrare all’interno dell’area riservata.

Il pronto intervento della Polizia di Stato ha scongiurato ulteriori aggressioni e il 24enne, su disposizione dell’A.G. è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.

Foto repertorio

