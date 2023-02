Pioggia di provvedimenti di decadenza dei box nei mercati baresi. Box presi in concessione da commercianti che però non hanno mai o quasi mai pagato il canone e soprattutto non li utilizzano. La legge regionale prevede che dopo 18 assenze (mancate aperture) l’autorizzazione decade e quindi il Comune, in accordo con gli stessi mercatali e le associazioni sindacali, ha deciso di revocare le concessioni, chiedendo anche il pagamento dei canoni non corrisposti. Negli ultimi giorni il Comune ha emesso una cinquantina di provvedimenti per alcuni box dei mercati di Santa Scolastica, San Girolamo, San Pio, dell’ex Manifattura, del San Paolo e di corso Mazzini.

In questa maniera saranno liberati spazi da mettere nuovamente a bando. Anche se l’ultimo avviso pubblico con il quale il Comune metteva a disposizione alcuni box nei mercati non ha registrato buoni risultati: su 151 spazi liberi solo 10 sono state le richieste accettate su 15 arrivate. I mercati, soprattutto quelli di San Girolamo o di piazza Balenzano, continuano ad essere utilizzati solo in parte. A Madonnella sono 56 i box vuoti, a San Girolamo 27.

