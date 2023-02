Sono 8.828 gli abbonamenti a 20 euro dell’Amtab effettuati sino a ieri (ore 15.30) dall’agenzia di trasporto locale barese. Un numero che ha superato poi quota novemila nelle ore successive.

La campagna, in particolare, è partita alle 12 dello scorso 13 febbraio e subito dopo l’avvio, in particolare il giorno dopo, contava oltre 3mila richieste. Oggi, a distanza di una settimana, il numero è praticamente triplicato e si presume che nei prossimi giorni continuerà a crescere, fino a raggiungere le 20mila agevolazioni previste in questa prima fase. Non tutti però stanno riuscendo a ottenere l’abbonamento.

È il caso di alcuni cittadini che hanno raccontato a Borderline24 di aver effettuato diversi tentativi senza però riuscire a ottenere l’abbonamento. “Mi ero preparata qualche giorno prima, mettendo in ordine documenti, procurando la Muvt card e tutto il necessario – racconta una mamma – continuo a provarci ma sia dall’applicazione, sia dal pc, una volta che premo invio per ottenere l’abbonamento, mi dà errore. Avrei voluto farlo per me e per le mie figlie” – conclude. Alle sue parole fanno eco quelle di un altro cittadino: “Ho tutto in regola, eppure non riesco a ottenere l’abbonamento. Mi farebbe davvero comodo, ma ho provato in tutti i modi, mi vedo costretto a rinunciare” – ha concluso.

Contattata l’azienda, il suggerimento è di provare a sottoscrivere l’abbonamento in navigazione “in incognito”. Perché nella maggior parte dei casi il sistema sta funzionando.

Per ottenere l’abbonamento, riservato a tutti i cittadini residenti o dimoranti abitualmente nella città di Bari, sarà necessario dotarsi della MUVT card, acquistabile presso una rivendita AMTAB al costo di 2 euro senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utente. Al link https://www.amtab.it/it/muvt-card è disponibile l’elenco delle rivendite sul territorio comunale. L’abbonamento MUVT in BUS 365 verrà rilasciato in particolare esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. L’abbonamento sarà emesso attraverso applicativo MUVT Card, raggiungibile al link http://muvt.app/card.

L’abbonamento sarà attivato al momento dell’acquisto, ma sarà utilizzabile dopo 24 ore dalla conclusione dell’operazione. Tutti gli abbonamenti sottoscritti e pagati fino a giugno 2023 avranno validità annuale. Gli abbonamenti sottoscritti successivamente a tale data avranno comunque scadenza al 30 giugno 2024 al medesimo costo per l’utente di 20 euro. La misura si concluderà il 30 giugno 2024.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.