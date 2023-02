Ennesima spaccata nella notte a Bari e ancora una volta nel centro murattiano, precisamente in corso Cavour angolo via Dante. Questa volta a farne le spese un negozio di abbigliamento. La banda in azione ha spaccato la vetrina del locale e ha portato via una refurtiva di 250 euro.

Continuano quindi le spaccate a a Bari. Solo la scorsa settimana sono danneggiati con la stessa modalità altre due esercizi commerciali. E’ allarme sicurezza quindi in città: sono infatti anche sempre più frequenti gli atti vandalici. La scorsa notte infatti sono state danneggiate numerose auto in sosta su via Bernardini, una traversa di via Amendola, nel quartiere San Pasquale di Bari.

L'episodio, che ha visto coinvolti 14 veicoli danneggiati con vetri rotti, è stato denunciato su Facebook da un cittadino che ha notato le vetture distrutte non lontano dall'ex mercato.

