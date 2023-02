Nella serata di ieri, un giovane barese è stato tratto in salvo dall’equipaggio della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli nelle acque prospicienti il comune di Polignano a Mare (BA) a circa 100 metri dalla scogliera.

Erano le ore 20.10 circa, quando a seguito di segnalazione pervenuta tramite il numero 1530 alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari – 6° Maritime Rescue Sub Centre, circa la presenza di un uomo nelle acque antistanti la scogliera di Polignano a Mare, veniva disposta l’uscita della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli e di una pattuglia via terra.

Giunta al traverso di Terrazza S. Stefano, la motovedetta iniziava la complessa attività di ricerca e dopo qualche minuto i membri dell’equipaggio riuscivano a scorgere, nell’oscurità, l’uomo in acqua, in apparente stato di semi-incoscienza, e procedevano a recuperarlo a bordo.

Immediatamente la MV CP 539 dirigeva verso il porto turistico di Cala Ponte Marina, quale approdo più vicino per effettuare in sicurezza le operazioni di sbarco. All’arrivo della motovedetta, l’ambulanza del 118 di Polignano a Mare si trovava già in banchina, unitamente al personale della pattuglia via terra della Guardia Costiera di Monopoli, dei Carabinieri e dei VV.F. Lo staff medico del 118 procedeva con immediatezza ad effettuare le preliminari verifiche sullo stato di salute dell’uomo, che veniva così trasbordato sull’ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

