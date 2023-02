Si è presentato a casa di un anziano qualificandosi come operatore Enel proponendo di cambiare contratti di luce e gas assicurando, inoltre, un cospicuo risparmio sulle bollette, ma si trattava di una truffa. A scoprirlo, i carabinieri che nelle scorse giornate hanno smascherato e denunciato un operaio 36enne originario di Foggia, già con precedenti per reati simili, che stava effettuando truffe a Bologna.

In particolare, l’indagine è partita in seguito alla segnalazione di un pensionato bolognese di 79 anni che a novembre scorso, aveva ricevuto la visita del finto operatore incaricato nella sua abitazione, nello specifico nel quartiere Savena. L’uomo, in quella circostanza, era riuscito a convincere l’anziano a sottoscrivere tre contratti facendosi consegnare 135 euro. Una volta assicurata la benevolenza della vittima, tramite un rapporto di fiducia, l’uomo è poi tornato altre volte, con diverse scuse, per farsi consegnare altro denaro, tramite l’attivazione di servizi fasulli. Di recente, l’ultima richiesta di 98 euro, che però ha insospettito il pensionato che, contattati gli uffici Enel, ha scoperto di essere stato truffato, ma con il quale aveva già preso un appuntamento successivo.

È stato proprio durante questo appuntamento che, tramite l’ausilio dei carabinieri, contattati dall’anziano, il 36enne è stato fermato subito dopo uscito dalla casa della vittima. Addosso aveva i 98 euro appena incassati e alcuni fogli con contratti finti. Inoltre, all’interno della sua abitazione, i militari hanno trovato anche altri moduli in carta intestata e contratti per la fornitura di energia elettrica e gas già sottoscritti da altre persone, presumibilmente truffate in precedenza con le stesse modalità. L’uomo è stato denunciato.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.