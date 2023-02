Ancora problemi con la raccolta porta a porta al quartiere San Paolo. Lo segnalano gli stessi cittadini che, in questi giorni, stanno assistendo, sottolineano “a uno spettacolo raccapricciante”. Accade, in particolare, nei pressi della zona dei portici dove, in questi giorni, sono stati accumulati rifiuti di ogni tipo gettati senza “alcun tipo di differenziazione” dentro e fuori dai bidoni dedicati alla raccolta differenziata condominiale.

Dai rifiuti conferiti in maniera errata e spesso in orari diversi da quelli previsti per regolamento, agli atti d’inciviltà che vedono ancora molti cittadini restii ad adattarsi alle norme, preferendo così la via illegale che vede giorno dopo giorno le strade e le campagne riempirsi di bustoni, ma non solo. Adesso, alle problematiche elencate, si aggiunge la mancanza di volontà di differenziare che porta tanti a gettare i propri rifiuti nei bidoni dedicati ai condomini, utilizzandoli, di fatto, come fossero i vecchi bidoni della spazzatura. Si tratta, ormai, di una problematica all’ordine del giorno, sottolineano i residenti “tanto che” – evidenzia una donna che vive in zona – “l’Amiu non può ritirarli quotidianamente proprio perché spesso si ritrova a dover ritirare rifiuti che non dovevano essere conferiti in quella giornata specifica. Ci sono rifiuti che restano in strada per giorni, ma perché la gente li conferisce male” – ha concluso.

Alle sue parole fanno eco quelle di tanti altri arrabbiati, ma soprattutto disgustati dallo scempio e fortemente preoccupati che la situazione possa peggiorare nei mesi più caldi. “Purtroppo non è colpa solo di chi ci abita – racconta un’altra cittadina – ma da quel che ho sentito, vengono persone da altre zone per gettare la pattumiera. Non bisogna solo dare colpa al vicinato, percorrevo quella strada per imboccare il tratto che porta a piazza Europa. Il cattivo odore si sente e anche troppo, cosa succederà d’estate?” – conclude.

“Mi chiedo – sottolinea un altro – perché arrivare a tanto. Inoltre c’è gente che ne approfitta per lasciare di tutto, in più c’è chi passa e contribuisce lasciando anche i propri rifiuti” – ha concluso. “Però che vergogna – dice un’altra residente – non ci vuole molto a fare la differenziata, la settimana scorsa avevano tolto e pulito per bene, oggi punto e a capo”. “La gente – ha detto infine un’altra donna – dovrebbe iniziare a rispettare i giorni di conferimento, solo così non si arriverebbe a tanto” – conclude. Non si tratta di un caso isolato, solo poche settimane fa alcuni residenti del quartiere avevano denunciato la situazione a Borderline24 sottolineando che il porta a porta “fatto male” sta peggiorando, oltre alla vivibilità del quartiere, per via del conferimento errato, anche la situazione dei cinghiali che, con la mole di rifiuti gettati nelle campagne e nelle stradine limitrofe, oltre a quelli che restano per giorni in strada, in quanto conferiti in orari sbagliati, vengono attratti dall’odore e si avvicinano senza paura alla ricerca di cibo.

Si tratta però, ci tiene a precisare il presidente dell’Amiu, Paolo Pate “di casi sporadici”. “La raccolta porta a porta sta funzionando – ha precisato – le problematiche riguardano alcuni condomini dove non vengono conferiti correttamente i rifiuti. Si registra così questo fenomeno mortificante per chi ci abita. Stiamo comunque monitorando la situazione, così come la Polizia Locale. Se i cittadini si attenessero alle norme, questo non accadrebbe” – conclude.

