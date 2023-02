“Preoccupante è la situazione dell’ormai ex mercato di San Pasquale che, in attesa di conoscere il suo destino, verte in uno stato di totale abbandono, le porte d’ingresso ai parcheggi sotterranei sono completamente spalancate, permettendo l’accesso a vandali che mettono in serio pericolo la tranquillità dei residenti”. E’ quanto segnala Virginia Ambruosi, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio II di Bari.

“Dopo varie e ripetute – prosegue – e grazie all’intervento del consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia al comune Antonio Ciaula, è stata depositata una segnalazione formale all’attenzione dell’Assessore alle infrastrutture per un immediato intervento, che tutt’oggi risulta disatteso. Questa è l’amministrazione di centrosinistra – prosegue ancora – attenta a selfie e roboanti annunci, ma che si dimostra distante anni luce dai reali bisogni dei cittadini. Bari è anche questa – conclude – e non solo fiction e karaoke”.

