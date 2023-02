Sogna di diventare regista e critico cinematografico, Antonio Rubino, 24 anni. Domani il primo traguardo: una laurea in lettere moderne e una tesi dedicata a Pier Paolo Pasolini. Antonio è un Asperger ed è riuscito a raggiungere una vittoria importante che non sarà la prima. “Abbiamo avuto qualche difficoltà in questo percorso – spiega sua madre Cinzia – soprattutto durante il periodo del Covid. Per un Asperger non è facile seguire una lezione dinnanzi a un monitor. Oltretutto non tutti i docenti sanno rapportarsi con situazioni come queste. Ma – sottolinea – sono qui a dire a tutte le famiglie che crescono un ragazzo “speciale” come il mio che non devono abbattersi e non devono avere paura. Alle prime difficoltà, ho scritto al rettore Stefano Bronzini e ha trovato le porte aperte. Ribadisco, mai avere paura”.

Antonio domani mattina discuterà la sua tesi su quello che lui definisce “il poeta corsaro”. “Spero che sia messo nelle condizioni di poter dare il meglio. Si è impegnato tanto. Lo auguro – conclude – a tutte le famiglie e ai loro ragazzi affinché i sogni di ognuno, nonostante le difficoltà possano essere realizzati”.

