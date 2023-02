Perde un borsello con all’interno i suoi risparmi di una vita, ma un consigliere comunale e agente di polizia penitenziaria lo trova e glielo restituisce. È la storia a lieto fine avvenuta a Sternatia, in provincia di Lecce.

In particolare, il consigliere e agente, mentre camminava, ha ritrovato per strada il borsello al cui interno c’erano 13mila euro in banconote di vario taglio. L’uomo, 51enne non ci ha pensato su per troppo tempo portandolo subito dai militari che, risalendo al legittimo proprietario, gli hanno restituito il denaro.

Si trattava, nello specifico, di risparmi di famiglia di un professore che lo stesso ha perso mentre si stava recando nell’ufficio postale di Sternatia dove avrebbe dovuto depositare il denaro. L’uomo ha raccontato di aver perso il borsello in quanto distratto dal figlio. L’uomo si è rivolto ai carabinieri che però erano stati già allertati dal consigliere comunale consegnando così i risparmi.

Foto repertorio

