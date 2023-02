Siringhe, fazzoletti pieni di sangue, escrementi umani. Corso Italia versa in condizioni di estremo degrado. A denunciarlo Luca Bratta di Fratelli di Italia. “Il mercoledì mattina l’Amiu provvede alla pulizia ordinaria ormai della stessa strada – denuncia Bratta – in maniera molto curiosa però non riusciamo a capire perché questa pulizia inizia dal primo isolato ( via M. D’Otranto) e finisce in via Manzoni, e poi? Questa è la città che non mostrano nelle serie tv, una di quelle location non adatte ai selfie politici”.

