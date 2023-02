Asfalto completato a metà in via Cassala, nel rione Stanic. La denuncia è di un lettore di Borderline24. “Hanno deciso di riasfaltare la zona tra via Cassala e via Cheren – spiega – ma con enorme stupore un tratto di via Cassala ed il tratto che la congiunge con via Cheren sono stati lasciati così com’erano, anche se l’asfalto presenta evidente stato di degrado”. I residenti hanno chiesto al sindaco il motivo di questa scelta.

