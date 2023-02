Ricco di vitamine, antinfiammatorio e prezioso alleato della salute. Oggi in tavola portiamo l’aglio, una pianta appartenente alla famiglia delle Alliacee, comunemente usato come spezia in molte cucine del mondo che, però, ha moltissime proprietà terapeutiche capaci di apportare notevoli benefici all’organismo. Ma andiamo per gradi.

In primis, l’aglio è un’ottima fonte di vitamina C, vitamina B6 e manganese. La vitamina C è preziosa per il sistema immunitario e aiuta a proteggere il corpo contro le malattie, mentre la vitamina B6 è essenziale per la produzione di energia nel corpo e il manganese è importante per la salute delle ossa. Fattori che, uniti alla presenza di selenio, ferro, potassio e calcio, rendono l’aglio un prezioso alleato di mente e ossa. Ma non è finita qui.

Recenti studi hanno infatti dimostrato che l’aglio può aiutare a prevenire e trattare molte malattie, per esempio, il consumo di aglio, rende possibile abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, aiutando a prevenire le malattie cardiovascolari. Inoltre, l’aglio è stato anche associato alla prevenzione del cancro, in particolare il cancro del colon e il cancro dello stomaco. L’aglio, inoltre, è anche noto per le sue proprietà antibatteriche e antivirali. Il consumo di aglio può infatti aiutare a prevenire e addirittura a trattare le infezioni batteriche e virali, come l’influenza e il raffreddore comune. Inoltre, l’aglio anche proprietà antinfiammatorie, aiutando a ridurre il rischio di malattie infiammatorie come l’artrite e il diabete.

Infine, ma non perché meno importante, l’aglio è anche un potente antiossidante. Si tratta di elementi essenziali in quanto utili per proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi, che possono causare l’invecchiamento. A rendere possibile ciò, la presenza di allicina e selenio, che hanno potenti proprietà antiossidanti. Non tutti apprezzano il sapore dell’aglio, è importante però inserirlo nel proprio piano alimentare utilizzandolo soprattutto crudo. Ecco qui due ricette semplici e gustose per poterlo in tavola rendendolo appetibile.

SPAGHETTI CON AGLIO, PANCETTA E SPEZIE

Portate ad ebollizione una pentola d’acqua salata per cuocere gli spaghetti. Nel frattempo, sbucciate e tritate finemente gli spicchi d’aglio tagliando il peperoncino a rondelle. Successivamente mettete a cuocere, a fuoco medio alto, una padella con dell’olio extravergine di oliva aggiungendo aglio, peperoncino e della pancetta affumicata tagliata o a cubetti o a striscioline. Aggiungete spezie come paprika piccante e curry. Poi, una volta cotti gli spaghetti, versateli (dopo averli sgocciolati) nella padella mescolando con cura. Aggiungete infine del pangrattato e del formaggio grattugiato per rendere più croccanti gli spaghetti.

POLLO ALL’AGLIO e LIMONE

In una ciotola, mescolate insieme olio d’oliva, del succo di limone, sale e pepe nero. Sbucciate a parte gli spicchi d’aglio e schiacciateli leggermente aiutandovi con la lama di un coltello. Successivamente, disponete le fettine di pollo in una teglia da forno, spalmando su di esse il condimento all’olio e limone precedentemente preparato. Aggiungete poi gli spicchi d’aglio nella teglia e infornate lasciando cuocere a 200 gradi per circa 25-30 minuti. In alternativa potrete cuocere le fettine di pollo come cotolette alla milanese, impanando le fettine in del pangrattato.

Foto Pxhere

