Aveva chiesto un bicchiere di acqua e invece gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie e così un uomo di 36 anni, che non si è accorto subito dell’errore, si è sentito male dopo avere bevuto ed è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ad una bevanda gastrica. L’uomo, che è di Surbo, non è in pericolo di vita.

I medici dell’ospedale Vito Fazzi lo hanno sottoposto anche ad una gastroscopia per verificare la presenza eventuale di danni da assunzione di sostanze caustiche. In base a quanto accertato successivamente, è stato chiarito che sarebbe stato il gestore del bar a versare erroneamente nel bicchiere il detersivo. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ) di Lecce e i carabinieri del Nas.

