Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato in città e in provincia. Negli ultimi sette giorni, in particolare, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 2637 persone e sottoposti a controllo 1000 veicoli.

Entrando più nel dettaglio, sono state rilevate 56 infrazioni al codice della strada, 14 persone sono state arrestate e 16 denunciate. Nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1208 persone, fermato e controllato 391 veicoli, contestando 13 violazioni al codice della strada, 1 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 7 persone, 10 gli arresti.

Tre persone sono state arrestate inoltre per reati in materia di stupefacenti, altre 3 per condanne definitive a 10 anni e 6 mesi, 1 anno e mezzo e 7 mesi di reclusione. Due persone sono state arrestate presso il pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Bari per furto, altre 2 in zona centro per resistenza a pubblico ufficiale e furto. In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1429 persone e controllato 609 veicoli. Contestate 43 infrazioni al codice della strada, 4 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestate 4 persone, altre 9 sono state denunciate in stato di libertà. I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera area metropolitana.

Foto repertorio

