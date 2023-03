L’U.O.C di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Bonomo di Andria, diretta dal dott. Beniamino Casalino, organizza un “Open Day Ginecologico” sabato 11 marzo dalle ore 9 alle ore 13. Tale iniziativa, denominata “Insieme con te, donna”, si inserisce all’interno di “Tutti per la cura di tutti”, progetto avviato dal locale Circolo della Sanità in collaborazione con Asl Bt, Comune di Andria, CISA (Comunità Istituzioni Scolastiche Andriesi), Ufficio pastorale della Salute – Diocesi di Andria e Consultorio Diocesano.

L’open day avrà luogo presso: l’Unità Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero “L. Bonomo” di Andria al IV Piano per ecografie pelviche specialistiche; il Consultorio Diocesano “Voglio Vivere” in via Bottego n.9 ad per consulenze ostetriche, psichiatriche, psicologiche, ginecologiche, nutrizionali, di terapia del dolore, legali, colloqui sociali; l’Ambulatorio solidale “Noi con voi” in via Pellegrino Rossi n.46 per consulenze ginecologiche, cardiologiche con ECG, gastroenterologiche con ecografia internistica, pneumologiche con spirometria, internistiche; la Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’Aquino” in Largo Seminario n.8 per letture tematiche e doni a neomamme realizzati con le placente al momento del parto: occasione preziosa in cui un medico specialista ricorderà l’importanza della donazione del sangue cordonale come atto di generosità ed ulteriore supporto alla vita. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ambulatorio Solidale “Noi Con Voi” ubicato in via Pellegrino Rossi n.46, tel. 0883.551952.

Inoltre a Trani, sabato 11 marzo, presso l’Unità Operativa di Radiologia del PTA di Trani – in collaborazione con l’associazione “Il raggio verde” nella cui sede in via E. Fusco n.57 sarà possibile effettuare le prenotazioni venerdì 10 marzo dalle ore 15 alle ore 17 – è prevista la quinta edizione de “Una giornata per la donna” per continuare a sostenere e promuovere progetti nella lotta al tumore al seno. Per l’occasione sono in programma gratuitamente visite senologiche ed ecografie mammarie per le donne dai 20 ai 40 anni, densitometrie ossee per l’osteoporosi ed ecografie alla tiroide.

Il Distretto Socio Sanitario 4 di Barletta, invece, in occasione della giornata internazionale della donna, evidenzia l’accoglienza diretta e gratuita ai bisogni di salute della donna presso i propri Consultori Familiari. Il focus in occasione di questa ricorrenza è diretto sulla menopausa che rappresenta una tappa nella vita di una donna importante ed un tempo fortemente temuta. È invece possibile viverla serenamente utilizzando lo strumento più importante: la conoscenza. Conoscere gli aspetti fisiologici e psicologici di questo cambiamento consente di vivere la menopausa in modo assolutamente positivo. Al Consultorio Familiare l’equipe composta da psicologa, ginecologa, assistente sociale e ostetrica offrono una corretta informazione.

L’informazione e la conoscenza abbassano il livello dell’ansia. Ascolto, confronto e terapie sostitutive rappresentano l’intervento di prevenzione fondamentale per contenere le ricadute negative in ambito personale, familiare e sociale. La menopausa, infatti, non è una malattia ma un momento fisiologico della vita della donna, che coincide con il termine della sua fertilità. Tuttavia in questo periodo della vita alcune donne accusano dei disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro comunque una buona qualità di vita.

