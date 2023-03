L’Università di Bari ha avviato il corso relativo alla sperimentazione didattica “Cla for Inclusive Learning”, nato dalla collaborazione tra il Centro Linguistico e il Servizio Disabilità e DSA del nostro Ateneo. La sperimentazione mira a proporre agli studenti con DSA un apprendimento efficace della lingua inglese attraverso un corso tenuto con metodologie specifiche e adattate al funzionamento apprenditivo dello studente interessato.

Il gruppo pilota è costituito da circa 15 studenti volontari, di diversi corsi di laurea, che testeranno le metodologie e gli apprendimenti in uscita. Le operazioni saranno costantemente monitorate da uno staff misto del Centro Linguistico e dell’Ufficio Disabilità che verificheranno l’efficacia delle azioni didattiche.

La sperimentazione è il frutto di circa due anni di lavoro ed è stata presentata a livello nazionale nell’ottobre 2021 nel corso del Convegno CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità). Essa si pone come buona pratica sia a livello di Ateneo sia a livello nazionale. A livello di Ateneo, la sperimentazione mira a migliorare l’offerta didattica con una attenzione specifica alla efficacia delle azioni nei confronti di una tipologia di studenti in continua crescita numerica, attraverso la collaborazione di diversi attori, CLA, Ufficio disabilità, Corsi di studio interessati. A livello nazionale, l’Ateneo di Bari si inserisce tra i pochi Atenei (uno dei primi nel Sud Italia) i cui Centri Linguistici offrono ai loro studenti un servizio di questo tipo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.