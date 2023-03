Si è conclusa, positivamente, la fase autorizzativa utile per la riapertura della linea ferroviaria Corato-Andria Sud. Dopo circa sette anni dalla tragedia in cui si verificò lo scontro tra due treni, durante la quale morirono 23 persone e altre 50 restarono ferite, sono state infatti rilasciate le AMIS (Autorizzazioni di Messa in Servizio) da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) per tutti e tre i sottosistemi strutturali INF-ENE-CCS (Infrastruttura, Energia, Segnalamento e Sicurezza), per cui ora si rende necessaria una fase che tecnicamente si definisce di “Switch Off”.

Si tratta, in particolare, dello spegnimento dei sottosistemi di Comando e Controllo, attualmente in esercizio, e la successiva loro graduale riattivazione nella nuova configurazione che consentirà l’apertura all’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria sull’intera tratta da Bari Centrale ad Andria Sud. È una fase fondamentale e propedeutica che, per la sua complessità, comporta una inevitabile temporanea chiusura della circolazione ferroviaria di tutta la linea in fasi graduali e, conseguentemente, un inevitabile disagio per l’utenza. Finalizzato comunque alla piena ripresa del servizio offerto.

Pertanto, a partire da lunedì prossimo 20 marzo e fino al lunedì 27 marzo l’attività di Switch Off avverrà per fasi successive secondo il programma di seguito riportato:

lunedì 20 e martedì 21 marzo: interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Ruvo – Corato;

mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 marzo: interruzione della circolazione ferroviaria;

Sulla tratta Bitonto – Ruvo – Corato;

sabato 25 e domenica 26 marzo: interruzione della circolazione sull’intera linea ferroviaria;

lunedì 27 marzo sarà ripresa la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari a Ruvo.

All’esito favorevole delle attività di Switch Off lunedì 3 aprile è previsto l’avvio della circolazione ferroviaria anche sulla tratta Ruvo – Corato – Andria Sud con l’apertura al pubblico della nuova fermata di Corato Sud Ospedale e della nuova stazione Andria Sud. Naturalmente, nei giorni di sospensione dell’esercizio si provvederà a fornire adeguato servizio automobilistico sostitutivo.

Foto repertorio

