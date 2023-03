Una barca a vela, con bandiera italiana, è stato avvistato nella zona di Fesca. Secondo le immagini, il natante, apparentemente vuoto, si sarebbe arenato tra gli scogli e sarebbe in balia delle onde. A denunciare quanto accade alcuni residenti preoccupati soprattutto per via delle condizioni meteorologiche e del mare, evidentemente agitato.

Sul posto polizia, vigili del fuoco e guardia costiera. In corso le operazioni di recupero della barca che, secondo quanto emerso, sarebbe realmente vuota. Quest’ultima era ormeggiata nel porticciolo di Fesca, il mare se l’è portata via. “Ho visto la barca e ho chiamato subito la guardia costiera – ha raccontato un testimone – nel frattempo moltissime persone si sono fermate a farsi selfie senza rendersi utili per la causa. Sono andati via, nessuno si è preoccupato a chiamare qualcuno per intervenire. È la prima cosa che ho fatto, poteva esserci qualcuno dentro. Il mio è un appello rivolto alle persone, prima di farvi una foto rendetevi utili, vale anche per gli incidenti stradali. Per fortuna l’imbarcazione è vuota” – ha concluso.

