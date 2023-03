Avrebbe nascosto il corpo del padre, morto 10 mesi prima, per continuare a percepire la pensione. È l’accusa su cui si stanno muovendo le indagini nei confronti di un 60enne dopo il ritrovamento del cadavere del padre di quest’ultimo, 84enne, avvolto in una coperta e in avanzato stato di scheletrizzazione nella sua abitazione, in via San Lorenzo, a Corigliano d’Otranto.

Il figlio dell’uomo si trova ora in caserma dove lo stanno interrogando i carabinieri. Il sospetto su cui si snoda l’indagine riguarda proprio la possibilità che l’uomo possa aver nascosto il corpo del padre per continuare a riscuotere la pensione, che risulta incassata. Secondo un primo esame effettuato dal medico legale, non sarebbero emersi segni di violenza. Il corpo dell’uomo è stato trasportato presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso, il Comune stava cercando da tempo l’anziano per notificargli una diffida affinché mettesse in sicurezza una pensilina pericolante della sua abitazione. Il figlio, come giustificazione, avrebbe risposto che il genitore si trovava in Svizzera. Il figlio è ora indagato per occultamento di cadavere. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella cucina, su una brandina. Vicino al corpo c’erano ventilatori accesi.

Foto repertorio

