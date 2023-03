Il Questore di Bari, a seguito degli scontri avvenuti in data 26.12.2022 presso lo Stadio San Nicola di Bari in occasione dell’incontro di calcio Bari-Genoa tra alcuni tifosi del Bari e della squadra ospite, ha proceduto all’emissione di 8 provvedimenti del divieto di accesso agli stadi nei confronti di appartenenti alle due tifoserie: 3 provvedimenti riguardano esponenti della tifoseria barese (1 prevede l’obbligo di presentazione), 5 provvedimenti sono stati emessi nei confronti della tifoseria genoana (anche in questo caso 1 prevede l’obbligo di presentazione).

I provvedimenti sono stati emessi su proposta della Digos della Questura di Bari che ha proceduto all’identificazione dei responsabili dopo aver analizzato le riprese video-fotografiche effettuate dai poliziotti del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Bari ed aver visionato i filmati dell’impianto di video sorveglianza dello stadio.

