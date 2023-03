Alla Factory di arte in volo in via Longo a Bari, in concomitanza con la “Festa del papà”, si terrà domenica 19 marzo alle 18 “Il colonnello” di e con Monica Veneziani, per la regia di Pietro Caramia. Lo spettacolo narra una storia semplice, la storia di un padre che prima di essere padre è stato un bambino con i suoi sogni, la sua vita, le sue emozioni, i suoi problemi.

“Il Colonnello” è un nuovo inizio, un abbraccio per tutti, grandi e piccini , un richiamo accorato a quanti “urlano” il loro disagio ma rimangono fermi. “Il Colonnello” si propone come un nuovo piccolo passo, per un grande pensiero che luccica, un soffio d’amore! Attivo anche un servizio di babysitting durante lo spettacolo. Prenotazioni al 347 7434483.

