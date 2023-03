Puglia Sounds prosegue nell’attività di internazionalizzazione della musica pugliese con la partecipazione da giovedì 23 a sabato 25 marzo a Marsiglia in Francia al Babel Music XP 2023, Hub Mediterraneo delle Musiche Mondiali. Puglia Sounds partecipa con uno stand istituzionale dove, oltre allo staff del progetto della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale, saranno presenti 13 delegati per promuovere progetti che diffondono la cultura musicale pugliese: Koblan Bonaventure Amissah per Abusuan, Katarzyna Janina Kurdiel per Arra Produzioni Mediterranee, Francesco Semeraro per Caravaneritale, Osvaldo Piliego per CoolClub, Erasmo Treglia per Finisterre, Luca Congedo per Hermes Mangialardo, Domenico Coduto per Ipe Ipe Music, Claudio Prima per Manigold/Bandadriatica, Nicola Fabio Lepore per Mezzotono, Giuseppe De Trizio per Radicanto, Maristella Martella per Tarantarte, Antonio Gabriele Nisi per Uasc!, Giuseppe Bortone per Zero Nove Nove.

Venerdì 24 marzo alle ore 17.30 in programma Apulian Aperitif, occasione di networking tra operatori pugliesi e operatori internazionali nello stand Puglia Sounds e alle ore 20.15 Docks De Sud lo showcase di Maria Mazzotta.

Babel Music XP è un forum dedicato alla musica mondiale che unisce una fiera mercato professionale internazionale con oltre 2000 professionisti provenienti da tutto il mondo e un grande festival aperto al pubblico. Una piattaforma di scambio, un luogo di riflessione e uno spazio dove si sviluppano soluzioni e nuove collaborazioni all’interno dell’ecosistema musicale mondiale.

