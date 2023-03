Rimane intrappolata nella sua auto dopo scontro e muore carbonizzata. Non c’è stato niente da fare per una ragazza 32enne che, alla guida di un’auto, subito essersi scontrata con un’altra, ha perso la vita in seguito a un incendio divampato nell’auto. È accaduto nel Leccese, in particolare all’ingresso della tangenziale Ovest di Lecce, nelle vicinanze dell’ospedale Vito Fazzi, nei pressi del rondò che costeggia lo svincolo per San Cesario.

Due le auto coinvolte nell’impatto, entrambe hanno preso fuoco. Per la donna, 32enne, non è stato possibile nessun intervento. La vittima, di Arnesano, è rimasta infatti intrappolata all’interno della sua auto, una Lancia Y che, dopo l’impatto, è stata avvolta dalle fiamme. È rimasto ferito invece l’altro automobilista alla guida di una Fiat Punto. Anche quest’auto ha preso fuoco.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato subito in ospedale. Le sue condizioni non risultano gravi. Sul posto immediato anche l’intervento della polstrada, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, obiettivo ricostruire le dinamiche dell’accaduto, ancora poco chiare.

