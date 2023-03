La giunta comunale ha dato il via libera ad una lottizzazione proposta dal consorzio Caffariello, nella zona compresa tra la provinciale vecchia Palese-Modugno a ovest, la nuova strada provinciale Modugno-Palese (denominata S.P. 54) ad est e il parco di Lama Balice. Il progetto (che risale al 2009 e che ha subito nel tempo una serie di modifiche) prevede in una zona tipizzata come espansione C1, su una superficie di 377mila e 897 metri quadri, la realizzazione di circa 10 lotti di edifici per una volumetria di 660mila metri cubi suddivisi in fabbricati per l’edilizia privata, due per l’edilizia convenzionata e due per quella agevolata, con aree per servizi alla residenza (per un’estensione complessiva pari a 132.260,50 metri quadri), viabilità pubblica e parcheggi.

Le aree scoperte di proprietà privata (verde condominiale) e la aree a verde pubblico, al fine del rilascio del relativo titolo abilitativo, dovranno essere oggetto di uno specifico progetto botanico vegetazionale. Previsti orti urbani, parcheggi pubblici, spazi verdi, piste ciclabili. Ora il Consorzio potrà presentare i permessi a costruire, ma è intenzione dell’amministrazione valutare eventuali ipotesi di spostamento con riduzioni di volumetrie.

